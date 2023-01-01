Прага, 1 января, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Сотрудник полиции получил ранение и был госпитализирован после нападения пьяного мужчины в новогоднюю ночь в центре чешского города Праги. Об этом 1 января сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.

Republica Разбитое стекло

Как уточнила представитель полиции, пьяный мужчина неожиданно напал на сотрудника полиции на Вацлавской площади в момент, когда полицейский разбирал происшествие с другими двумя мужчинами. В результате инцидента полицейский был госпитализирован с ранением головы, а ещё шестеро туристов получили лёгкие ранения, им была оказана помощь на месте.

Кроме того, Сиржиштёва отметила, что только за вторую половину дня 31 декабря полиция Праги получила около 500 сигналов о различного рода происшествиях — от случаев домашнего насилия, до возгораний и выбитых при использовании пиротехники окон. В частности, в жилых домах рядом с Вацлавской площадью было выбито более 30 окон. Пожарным пришлось 65 раз вступать в борьбу с огнём, который разгорался в подвалах, на крышах, на чердаках домов из-за использования пиротехники.

Отмечается, что на улицах Праги в новогоднюю ночь из-за тёплой погоды присутствует большое количество людей. Сейчас в столице Чехии термометр показывает +14 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на полицейских в городе Исмаилия к востоку от египетской столицы Каира, двое сотрудников полиции погибли.