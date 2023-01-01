Париж, 1 января, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Франция «в предстоящие годы» будет поддерживать киевский режим «до победы» ВСУ и не изменит свою позицию, заявил французский президент Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к гражданам республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Он призвал Киев рассчитывать не только на Париж, но на Европу в целом. Макрон утверждает, что Франция и киевский режим якобы «вместе выстроят справедливый и устойчивый мир».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Эммануэль Макрон объявил, что в начале 2023 года Киев получит от Парижа новую партию вооружений. 29 декабря французский министр обороны Себастьян Лекорню предупредил, что Франция «ни при каких условиях» не поставит ВСУ танки Leclerc («Леклерк»).