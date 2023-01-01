Токио, 1 января, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Фумио Кисида пообещал в своем новогоднем обращениие, что Япония, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН, намерена играть ведущую роль в дипломатии в 2023 году, сообщает 1 января агентство Киодо Цусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Кисида назвал 2022 год «бурным годом», в котором произошли исторические события, сославшись на распространение высококонтагиозного варианта нового коронавируса «Омикрон», проведение Россией СВО на Украине и убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Япония «сталкивается с тяжелейшей ситуацией в области безопасности» после Второй Мировой войны, сказал Кисида, добавив, что страна продемонстрирует «твёрдую готовность отвергать попытки изменить статус-кво силой» и бороться с «ядерными угрозами».

Кисида, очевидно, надеется послать сигнал о том, что мир будет свободен от ядерного оружия, на саммите Большой семёрки в Хиросиме, опустошенной атомной бомбардировкой США в 1945 году. Премьер-министр является депутатом, представляющим избирательный округ Хиросимы.

Тем временем, Япония с 1 января на два года становится непостоянным членом Совета безопасности ООН.

Кисида также пообещал «решительно» выполнить свою миссию по защите нации после того, как в декабре Япония пересмотрела три своих ключевых оборонных документа, включая Стратегию национальной безопасности.

Основываясь на этом обновлении, Япония для сдерживания атак внешних сил приобрела возможности для нанесения ударов по вражеским базам, называемых «возможностями контрудара», что является серьёзным сдвигом в её оборонной политике, так как в конституции страны содержится положение об отказе от войны.

Во внутренней политике Кисида выразил готовность принять необходимые меры для поддержки экономики Японии, пострадавшей от глобального скачка цен на энергоносители и продукты питания и резкого падения рождаемости в стране.

В своем выступлении Кисида в рамках усилий по реализации своей политики «нового капитализма», ориентированной на экономический рост и перераспределение доходов, пообещал предоставить финансовые и человеческие ресурсы для таких отраслей экономики, как «зелёная», цифровая, стартап и инновации.

Что касается социального обеспечения, то Кисида сказал, что политика в отношении детей необходима для поддержания общества.