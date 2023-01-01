Донецк, 1 января, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Города Донецк, Горловка и Макеевка были обстреляны киевскими боевиками в первые часы после наступления нового года. Об этом 1 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

По данным СЦКК, первая атака на Донецк со стороны киевских боевиков была зафиксирована в 00:10 мск. ВСУ выпустили по городу восемь ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Кроме того, за период с 00:10 мск до 01:42 мск киевские боевики выпустили по Донецку 16 снарядов калибра 155 мм.

Город Макеевка был обстрелян со стороны киевских боевиков в период с 00:15 мск до 01:00 мск. При обстрелах ВСУ применили три ракеты из РСЗО и восемь снарядов калибра 155 мм. Также киевские каратели обстреляли город Горловку с применением пяти снарядов калибра 122 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ за четыре часа пять раз обстреляли Донецк.