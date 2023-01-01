Пхеньян, 1 января, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости значительного увеличения количества ядерных боеголовок, имеющихся у КНДР, сообщает 1 января южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на пхеньянские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Ким Чен Ын выступил на расширенном пленуме ЦК правящей Трудовой партии Кореи, завершившемся накануне.

«В ситуации, когда Южная Корея, несомненно, стала очевидным врагом, важно и необходимо массовое производство тактического ядерного оружия и необходимо экспоненциально увеличить количество ядерных боеголовок», — сказал Ким Чен Ын.

Он также призвал приложить усилия для разработки новых межконтинентальных баллистических ракет и скорейшего вывода на орбиту спутника-шпиона.

Напомним, что 31 декабря и 1 января КНДР запустила в акваторию Японского моря четыре баллистические ракеты.