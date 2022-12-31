Киев, 1 января, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело в столице Украины городе Киеве. Об этом 1 января сообщил мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Кличко уточнил, что взрывы были слышны в Голосеевском и Шевченковском районах столицы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В Шевченковском районе Киева обломок ракеты упал на капот автомобиля Фольксваген и нанёс ему сильные повреждения. По предварительным данным, пострадавших в результате взрывов нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.