Тайбэй, 1 января, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Тайваня выразило крайнее неудовольствие последним разговором председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, сообщает 31 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

Rintojiang Китай и Тайвань

30 декабря Путин и Си Цзиньпин провели виртуальную встречу, чтобы обсудить двусторонние отношения в рамках своего стратегического партнерства и «украинский кризис», после чего оба плидера выступили с заявлением.

Согласно заявлению Пекина, Москва пообещала поддержать принцип «одного Китая», выражающий идею о том, что Тайвань и Китай являются частью одной страны, когда речь идет о вопросах, касающихся Тайваня.

С другой стороны, в собственном заявлении Москвы Тайвань не упоминается.

В своем заявлении МИД заявил, что китайские власти в очередной раз воспользовались своими официальными переговорами на высоком уровне с другими странами, чтобы сделать «ложные заявления» о том, что Тайвань является частью его территории.

Тайвань не является частью Китайской Народной Республики, и правительство КНР никогда не управляло Тайванем, заявил МИД Тайваня, добавив, что действия Пекина, направленные на подрыв суверенитета Китайской Республики, следует осудить.

МИД Тайваня также раскритиковал Китай и Россию за «угрозу» миру и стабильности в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе.

МИД Тайваня читает, что Китай ведет «информационную войну», а его военные самолеты и корабли активизировали свои учения в окрестностях острова, а проведение СВО Россией нарушило устав ООН.

МИД Тайваня заявил, что перед лицом угроз, исходящих от авторитаризма, Тайвань будет приветствовать расширение обменов со странами, разделяющими ценности демократии и свободы.

Напомним, что Россия неукоснительно придерживается принципа «одного Китая» и считает Тайвань неотъемлемой частью КНР.