Киев, 1 января, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории, подконтрольной киевскому режиму. Об этом 1 января свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения министерства цифровой трансформации.

ИА REGNUM Воздушная тревога во всех областях Украины

На онлайн-карте все регионы Украины помечены красным цветом. Граждан просят соблюдать правила безопасности и пройти в укрытие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также в оккупированной киевским режимом части Херсонской области.