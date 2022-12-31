Нью-Йорк, США, 1 января, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Позиция властей Франции привела к тому, что заявление Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Лачинского коридора не было принято, 31 декабря написал в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

По словам дипломата, французская сторона просто отвергла большинство ранее предложенных инициатив.

«По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна», — отметил он.

Зампостпреда также подчеркнул, что Россия в свою очередь постоянно занимается проблемой урегулирования в Нагорном Карабахе. Полянский добавил, что российские миротворцы осуществляют безопасность и ищут поиски решения спорных вопросов вместе с конфликтующими сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря ООН призвала Армению и Азербайджан через переговоры решить вопрос Лачинского коридора, который остается блокированным.

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