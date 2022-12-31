Стокгольм, 1 января, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Один человек погиб, двое пострадали в результате стрельбы в Стокгольме. Об этом 31 декабря сообщила газета Aftonbladet.

Natalia Semenova Стокгольм

Стрельба произошла в центре пригородного района Веллингбю в западной части Стокгольмского муниципалитета, возле ресторана быстрого питания McDonald’s. Уточняется, что при стрельбе получили ранения три человека.

Все раненые были госпитализированы, один пострадавший, мужчина 20-ти лет скончался от полученных травм, несмотря на усилия врачей. Состояние остальных двух пострадавших врачи назвали стабильным, полученные ими ранее не представляют угрозу для жизни.

Отмечается, что злоумышленники, обстрелявшие ресторан, запускали фейерверки, чтобы запутать полицию и скрыться беспрепятственно с места инцидента. Место ЧП оцеплено сотрудниками полиции, на месте находятся машины скорой помощи. Район обыскивается сотрудниками с полицейскими собаками и с привлечением вертолётов полиции.

Также ряд СМИ сообщил, что полиция установила блокпосты на выездах из Стокгольма, задержаны и доставлены для опроса несколько человек. Мотивы злоумышленников, начавших стрельбу, устанавливаются.