Система ПВО над Белгородом сбила четыре ракеты
Глава Белгородской области: система ПВО над Белгородом сбила четыре ракеты
Белгород, 1 января, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом, сбив четыре ракеты, которые были выпущены из реактивной системы залпового огня (РСЗО), 1 января написал в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Следы работы ПВО
Он отметил, что по предварительным данным никто не пострадал. Гладков также сообщил, в четырех частных домах в селе Новая Нелидовка оказались выбиты окна.
Глава региона добавил, что проходит подомовой обход территории.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря Вячеслав Гладков заявил, что за весь период обстрелов киевскими боевиками Белгородской области в регионе погибли 22 мирных жителя.