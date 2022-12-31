Белгород, 1 января, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом, сбив четыре ракеты, которые были выпущены из реактивной системы залпового огня (РСЗО), 1 января написал в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

Он отметил, что по предварительным данным никто не пострадал. Гладков также сообщил, в четырех частных домах в селе Новая Нелидовка оказались выбиты окна.

Глава региона добавил, что проходит подомовой обход территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря Вячеслав Гладков заявил, что за весь период обстрелов киевскими боевиками Белгородской области в регионе погибли 22 мирных жителя.