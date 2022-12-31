Москва, 1 января, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын получил поздравления от лидера российских Геннадия Зюганова, сообщает 31 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Зюганов от имени ЦК КПРФ и персонально от себя отправил в Пхеньян телеграмму, поздравляющую Ким Чен Ына с наступлением нового, 2023 года.

Он пожелал руководителю Северной Кореи и его семье счастья и крепкого здоровья. В поздравлении подчёркивается, что в новом году КНДР достигнет новых побед и достижений в строительстве социалистического общества.