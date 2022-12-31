Москва, 1 января, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Указ президента России Владимира Путина от 25 августа 2022 года об увеличении численности Вооруженных сил РФ вступил в силу 1 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Их штатная численность, в соответствии с документом, должна достигнуть2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что указ президента России об увеличении штатной численности ВС РФ является лишь началом, и в дальнейшем численность армии будет продолжать увеличиваться.

21 декабря состоялась итоговая коллегия Министерства обороны России, на которой глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что для обеспечения безопасности страны необходимо довести общую численность ВС РФ до 1,5 млн человек. При этом, по словам министра, число контрактников должно достигнуть 695 тысяч человек.

Он также представил идею о поэтапном увеличении возраста, с которого начинается призыв на военную службу с 18 до 21 года, а предельного возраста призыва — с 27 до 30 лет.