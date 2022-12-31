Москва, 1 января, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Самолет с 82 российскими военнослужащими, освобождёнными из украинского плена, совершил посадка на аэродроме «Чкаловский». Об этом 31 декабря сообщил телеканал «Звезда».

Ханс Адольф Бюлер. Возвращение с войны. 1940

В канун Нового года на Родину из плена вернулись 82 бойца. Военнослужащих удалось вернуть домой благодаря длительному и успешному переговорному процессу.

Бойцы выразили слова благодарности всем, принимавшим участие в их освобождении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что освобожденные из плена военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.