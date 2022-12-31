США, 1 января, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Сильнейшие дожди привели к наводнениям в Северной и Центральной Калифорнии, сообщает 31 декабря телеканал Fox News.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

Особенно сложная ситуация сложилась в горной части округа Санта-Круз. Из опасных районов объявлена эвакуация населения.

Ряд автомобильных магистралей штата перестал функционировать. Власти призывают людей не покидать своих домов.

Национальная метеорологическая служба США ожидает в ближайшее время сильный шторм, который может вызвать обрыв линий электропередач, падение деревьев и возникновение оползней.