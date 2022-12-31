Киншаса, 1 января, 2023, 01:06 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода оползня на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), 31 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

(сс) Catherine Оползень

Инцидент произошел возле незаконно организованной шахты. Еще девять человек пострадали. Они находятся в критическом состоянии в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря на столицу Демократической Республики Конго (ДР Конго) Киншасу обрушились оползни и наводнения. Жертвами удара природной стихи стали 169 человек.