Кызыл, 1 января, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Взрослый и шестеро детей пострадали в результате пожара в частном жилом доме в столице Тувы городе Кызыле. Об этом 31 декабря сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владислав Ховалыг.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Как уточнил Ховалыг пожар произошёл в доме, расположенном на улице Чапаева. В результате пожара были госпитализированы шестеро детей и взрослый, четверо пострадавших находятся в реанимационном отделении.

По словам главы региона, ситуация находится под его личным контролем, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Глава региона призвал всех проявлять осторожность в обращении с огнём, электроприборами и пиротехникой, а также беречь детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время новогодних праздников основными причинами пожаров в жилых домах, по данным МЧС, остаются аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем.