Токио, 1 января, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Северокорейская баллистическая ракета, которую запустили в ночь на 1 января преодолела расстояние 350 км с максимальной высотой полета в 100 км, заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада в ходе экстренной пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По словам главы ведомства, она упала у восточного побережья Корейского полуострова за пределами исключительной экономической зоны Японии. Хамада отметил, что правительство Японии «по дипломатическим каналам в Пекине» выразило КНДР решительный протест в связи с пуском ракеты.

Он также подчеркнул, что такие действия представляют угрозу региональной и международной безопасности. Министр добавил, что информация об ущербе, нанесенном самолетам или судам, не поступала.

По данным минобороны Японии, КНДР запустила ракету из района Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине газета The Washington Post написала о том, что Япония планирует закупить сотни американских крылатых ракет «Томагавк».