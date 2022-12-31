Флорида-Кис, США, 1 января, 2023, 00:53 — ИА Регнум. За последний день 2022 года погранично-таможенная служба США задержала в океане десятки кубинцев, сообщает 31 декабря телеканал Fox News.

U.S. Border Patrol Лодка, на которой кубинцы пытались доплыть до Флориды

Кубинские граждане попытались на пяти лодках достичь побережья Флориды. Но они были перехвачены патрульными катерами.

На прошлой неделе в этом же морском секторе было задержано 39 граждан Гаити. А 30 декабря 69 нелегалов с Гаити было депортировано из США.

Напомним, в последнее время США испытывают настоящее нашествие нелегальных иммигрантов.