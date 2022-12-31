Киев, 1 января, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил 31 декабря в своём Телеграм-канале об освобождении большой группы украинских военнопленных.

Президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, из плена было возвращено 140 человек. В том числе, 22 офицера и 118 рядовых и сержантов. Всего с 24 февраля из плена было возвращено 1596 граждан Украины.

Зеленский выразил благодарность странам Запада за их поставки ПВО Украине, особо подчеркнув, что без поставленных западных систем ПВО уровень потерь был значительно выше.

Глава киевского режима назвал Россию «государством-террористом» и заявил, что оно не получит прощения.

Напомним, что западные страны поставили киевскому режиму ряд систем ПВО: IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk. Намечается поставка американских ЗРК Patriot.