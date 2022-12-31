В восточных регионах Украины зазвучал сигнал воздушной тревоги
На востоке Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 1 января, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги снова звучит в Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также в оккупированной киевским режимом части Херсонской области. Об этом 31 декабря свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Воздушная тревога на востоке Украины была объявлена практически одновременно во всех регионах. Все области, где звучит сигнал воздушной тревоги, окрасились на карте в тревожный красный цвет.
Жителей регионов, в которых объявлена воздушная тревога, просят пройти в укрытие.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена на всей территории, подконтрольной киевскому режиму.