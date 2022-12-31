Киев, 1 января, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги снова звучит в Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также в оккупированной киевским режимом части Херсонской области. Об этом 31 декабря свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога на востоке Украины была объявлена практически одновременно во всех регионах. Все области, где звучит сигнал воздушной тревоги, окрасились на карте в тревожный красный цвет.

Жителей регионов, в которых объявлена воздушная тревога, просят пройти в укрытие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена на всей территории, подконтрольной киевскому режиму.