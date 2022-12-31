Вашингтон, 31 декабря, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью почетного папы Бенедикта XVI выразил президент США Джозеф Байден. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.

Giuseppe Ruggirello Бенедикт XVI

Американский лидер вспомнил о речи понтифика во время его визита в Белый дом в 2008 году, в которой папа Бенедикт XVI подчеркнул необходимость солидарности в мире, которая «является как никогда острой, если мы хотим, чтобы все люди жили так достойно, как заслуживают». Байден также указал на внимание папы Бенедикта XVI к благотворительной деятельности и пожелал, чтобы пример понтифика вдохновлял всех.

Также президент США отметил, что всегда будет помнить содержательную беседу с папой Бенедиктом XVI во время своего визита в Ватикан в 2011 году, а также щедрость и радушие, присущие понтифику.

Напомним, почётный папа Римский Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет после тяжёлой болезни. Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) был избран на пост папы Римского в 2005 году, когда ему было 78 лет.

В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола из-за «слабости сил для выполнения своей миссии».