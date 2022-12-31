В США призвали проверить налоговую декларацию Зеленского за 2022 год
Сторонник Трампа призвал изучить налоговую декларацию Зеленского за 2022 год
Вашингтон, 31 декабря, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Консервативный активист и сторонник бывшего американского президента Дональда Трампа Винс Лэнгман 31 декабря опубликовал в своем микроблоге пост, в котором задался вопросом, не стоит ли изучить налоговые декларации Владимира Зеленского.
Сообщение вызвало поддержку у читателей блога из США. Пользователь chicks1209 отметил, что главарь киевского режима «многим обязан Соединенным Штатам».
Другой читатель блога — wrw627 написал: «Думаю, нам надо подкупить банкиров из Швейцарии, чтобы те узнали, сколько денег скрыл Зеленский… и в каком месте».
Ряд комментаторов призвали предварительно проверить налоговую действующего президента США Джо Байдена, а также его сына Хантера.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что американские власти знают, что Владимир Зеленский разворовывает средства от финансовой помощи, которую Соединенные Штаты оказывают Киеву, но закрывают глаза на хищение.