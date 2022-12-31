Латакия, Сирия, 31 декабря, 2022, 23:05 — ИА Регнум. По меньшей мере двое сирийских военнослужащих пострадали при атаке террористов в провинции Латакия в Сирии, 31 декабря сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

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Боевики использовали для нападения беспилотный летательный аппарат. Егоров также сообщил, что за прошедшие сутки курдские вооруженные формирования, которые находятся на северо-востоке Сирии, режим прекращения огня не нарушали.

Кроме того, по словам генерал-майора, за сутки террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в России) совершила четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации, три обстрела — в провинции Латакия и еще один обстрел — в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии террористы совершили теракт на нефтяном месторождении, взорвав три автомобиля. В результате атаки погибли 10 сотрудников предприятия.