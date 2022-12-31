Кличко: В Киеве без света осталось 30% жителей
Украинская столица испытывает серьёзные проблемы с электричеством
Киев, 31 декабря, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко в своём Телеграм-канале сообщил 31 декабря, о том, почти у трети киевлян нет света.
Дарья Антонова ИА REGNUM
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Он заявил, что из-за аварийных отключений 30% потребителей осталось без электроэнергии. По словам мэра, вода и отопление в Киеве есть, а городская система жизнеобеспечения работает в «штатном режиме».
Было прекращено движение поездов на красной линии киевского метрополитена от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная». Но спустя некоторое время движение полностью возобновилось.
Напомним, что сегодня в украинской столице прогремело несколько взрывов.