Киев, 31 декабря, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко в своём Телеграм-канале сообщил 31 декабря, о том, почти у трети киевлян нет света.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампа

Он заявил, что из-за аварийных отключений 30% потребителей осталось без электроэнергии. По словам мэра, вода и отопление в Киеве есть, а городская система жизнеобеспечения работает в «штатном режиме».

Было прекращено движение поездов на красной линии киевского метрополитена от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная». Но спустя некоторое время движение полностью возобновилось.

Напомним, что сегодня в украинской столице прогремело несколько взрывов.