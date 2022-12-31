Эр-Рияд, 31 декабря, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Южнокорейский автогигант Hyundai Motor Group и Саудовская Аравия договорились о развитии автомобильной промышленности в этой ближневосточной стране, сообщает 31 декабря информационное агентство Рёнхап.

twitter.com/mimgov Подписание меморандума

Обеими сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании. С саудовской стороны в подписании участвовали высокопоставленные чиновники: министр промышленности и минеральных ресурсов и министр экономики и планирования.

В ноябре председатель Hyundai Motor Group, исполнительный председатель Samsung Electronics и другие лидеры южнокорейского бизнеса встретились в Сеуле с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и обсудили деловое сотрудничество между двумя странами.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и саудовский наследный принц тогда заявили о намерении укреплять двустороннее сотрудничество в широком спектре основных отраслей промышленности, включая инфраструктуру и энергетику.

Напомним, что в 2021 году Hyundai Motor Group произвела почти 3,5 млн автомобилей.