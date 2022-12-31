Сеул, 31 декабря, 2022, 22:19 — ИА Регнум. КНДР в ночь на 1 января (по сеульскому времени) запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, которая стала первой в 2023 году, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

(сс) geralt Ракета

В настоящий момент южнокорейские военные изучают дальность, высоту и скорость полета снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря Северная Корея запустила в сторону Японского моря три баллистических ракеты. Они пролетели около 350 км на максимальной высоте примерно в 100 км и упали у восточного побережья Корейского полуострова. Сеул, Токио, Вашингтон решительно осудили пуски ракет КНДР.