Москва, 31 декабря, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Она призвана обеспечить принцип равенства прав и свобод мужчин и женщин, направив для решения этой цели усилия органов власти и организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

Документ опубликован 31 декабря на официальном портале правовой информации. Как сказано в постановлении, его целью является укрепление позиций женщин в общественно-политической жизни страны и вовлечение их в различные сферы деятельности. Кроме того, в стратегии уделяется большое внимание вопросу сохранения женского здоровья.

Как сказано в документе, несмотря на то, что доля женщин с высшим образованием составляет 55%, а доля женщин-предпринимателей — почти 90%, дисбаланс в представленности женщин и мужчин на уровне принятия решений всё еще сохраняется. В целях исправления ситуации разработана и принята данная стратегия.