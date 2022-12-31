Кишинёв, 31 декабря, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Правительство Молдавии должно нарастить усилия, чтобы процесс подготовки к евроинтеграции республики был «безупречным и своевременным». Об этом 31 декабря заявила президента страны Майя Санду на общественном телевидении.

European People's Party Майя Санду

«Мои ожидания довольно амбициозны. Думаю, что к концу этого десятилетия мы должны стать государством-членом», — сказала Санду.

Она подчеркнула, что Молдавии для успешного движения в ЕС нужно укрепить внутренние силы, объединить общество и не допустить дестабилизации. По её мнению, Россия якобы пытается помешать вступлению республики в ЕС. Между тем никаких доказательств по этому поводу никогда не предъявляли.

Санду также заявила, что в сложившихся условиях «турбулентности» власти страны должны быть готовы к различным сценариям.

Напомним, партия Санду «Действие и солидарность» сформировала правительство в августе 2021 года, развернув антироссийскую политику. Газпром пересмотрел цены на поставки газа, в результате они стали зависеть от ситуации на энергетических рынках ЕС и стремительно выросли. Осенью и зимой 2022 года в стране проходило множество протестных акций, на которых участники требовали досрочных парламентских и президентских выборов. В Молдавии начали преследовать оппозицию и запретили русскоязычные каналы.