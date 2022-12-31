Киев, 31 декабря, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Журналист японской газеты The Asahi Ватару Сэкита, находясь по работе в Киеве, 31 декабря был легко ранен. Об этом он, как передаёт ТАСС, сообщил коллеге из издания Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Раненый журналист, сообщил, что находится в безопасности, а ранение у него несерьёзное. О взрывах в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах Киева ранее передавали украинские СМИ. В том числе сообщили о взрыве в гостинице «Алфавито».

Напомним, Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины. Министр обороны России Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащих заявил, что победа Российской армии неотвратима, как наступление Нового года.