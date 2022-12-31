Луганск, 31 декабря, 2022, 20:56 — ИА Регнум. ВСУ 31 декабря продолжили обстрел территории города Первомайска в Луганской Народной Республике. Несколько ударов из РСЗО М142 HIMARS пришлись на городскую больницу. В результате обстрела пострадали два сотрудника медучреждения. Об этом сообщил мэр города Сергей Колягин.

Ngu.gov.ua Артобстрел

«По предварительной информации, в результате обстрела ранения получили два сотрудника медучреждения», — заявил Колягин.

В течение дня 31 декабря мэр в своём телеграм-канале также сообщал о нескольких обстрелах. Целью киевских боевиков стали «здания и сооружения одного из государственных учреждений», написал глава администрации.