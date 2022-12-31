Степанакерт, 31 декабря, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Жители Азербайджана, называющие себя экоактивистами, не разблокируют на новогоднюю ночь Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с внешним миром. Об этом сообщает агентство Report.

Минобороны России Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору

По данным журналистов, протестующие скандируют: «Азербайджан — хозяин своих недр», «Конец экологическим преступлениям», «Стоп экотеррору!». Акция продолжается 20-й день.

Активисты требуют, чтобы в Нагорном Карабахе прекратили «незаконную» добычу на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Дамирли.

Стоит отметить, что в Армении из-за блокады Нагорного Карабаха застряли около 1 тыс. жителей данной республики. Вечером 31 декабря они вышли на акцию в Ереване и выдвинулись колонной к воинскому пантеону «Ераблур», чтобы там встретить Новый год.