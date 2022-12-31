Москва, 31 декабря, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Вывоз пшеницы и других зерновых с территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет ограничен. Правительство РФ поручило установить тарифные квоты. Их будут определять высшие должностные лица указанных субъектов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

Постановление об этом опубликовано 31 декабря на официальном портале правовой информации. Срок, на который устанавливаются квоты, составит восемь месяцев, начиная с 1 января 2023 года.

«Установить тарифные квоты на вывоз с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса на срок с 1 января по 31 августа 2023 года включительно», — говорится в постановлении.

Уполномоченным органом на выдачу лицензий на экспорт указанных видов сельхозпродукции назначен Минпромторг РФ.