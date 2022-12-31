Москва, 31 декабря, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В центре Москвы 31 декабря под парящим мостом в Зарядье совершено убийство. Убит сотрудник МАДИ (Московская административная дорожная инспекция). Подозреваемый в совершении преступления задержан. Об этом сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным очевидца, сотрудник МАДИ снимал припаркованные машины. Чем был вызван конфликт и последующее убийство, пока не уточняется.

По предварительным данным, задержанный в совершении преступления, прибыл в столицу с Кавказа, источник информирует, что он выходец из Чечни.

В настоящее время комментариев по данному инциденту от правоохранительных органов не поступало.