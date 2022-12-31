Ереван, 31 декабря, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Жители Нагорного Карабаха, которые не могут вернуться домой из-за блокирования Лачинского коридора, вечером 31 декабря в Ереване вышли на ночную акцию. Об этом сообщает издание Armeniatoday.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

По данным журналистов, участники акции колонной выдвинулись к воинскому пантеону «Ераблур», где собираются встретить Новый год.

Сообщается, что они не выдвигают во время шествия лозунги. Участники акции в руках несут зажжённые свечи, у многих флаги Армении и Арцаха.

Напомним, Лачинский коридор остаётся заблокированным жителями Азербайджана с 12 декабря. По данным МВД Армении, из-за этого из республики не могут вернуться домой около 1 тыс. жителей Нагорный Карабаха, в том числе 270 несовершеннолетних.