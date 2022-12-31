Вашингтон, 31 декабря, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Американских республиканцев и демократов на сегодняшний день объединил один интерес ― военная индустрия, которая в свете конфликта на Украине приносит большие доходы. Об этом в беседе с Fox News заявил журналист-обозреватель Аарон Мате.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Проблема Вашингтона в том, что он поглощён лихорадкой опосредованного конфликта. Лидеры обеих партий — Чак Шумер и Митч Макконнел — одинаковы, они действуют «в унисон» в вопросах ведения прокси-войны против России», ― пояснил журналист.

В материале отмечено, что по результатам этого года рыночная прибыль военно-промышленных компании корпораций значительно выросла: Northrop Grumman ―на 41%, Lockheed Martin — на 37%, Raytheon — на 16%.

«В то время как мы сталкиваемся с инфляцией и опасаемся рецессии […] демократы и республиканцы единым фронтом выступают за интересы военной индустрии, отвергая любые призывы к дипломатии», ― подчеркнул обозреватель.

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Мате также напомнил, что обе партии фактически проигнорировали недавние призывы высокопоставленного военного чиновника Марка Милли, председателя Объединённого комитета начальников штабов, и «решили продолжать финансировать этот опосредованный конфликт, невзирая на его последствия для Украины и для нас самих».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник США Дуглас Макгрегор сообщил о нежелании Вашингтона мирно разрешить конфликт на Украине. По мнению бывшего советника главы Пентагона, США не заинтересованы ни в каком другом разрешении конфликта, кроме военного.