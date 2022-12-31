Симферополь, 31 декабря, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей не поддаваться на провокации из-за возможных вбросов фейковой информации и попыток раздуть панику в новогодние праздники. Об этом глава республики написал 31 декабря в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

«Информационная война против нашей страны ведется в круглосуточном режиме, без перерывов на выходные и праздники», — написал Сергей Аксенов.

По его словам, в эти новогодние дни не исключены вбросы фейковой информации, попытки раздуть панику, так или иначе испортить людям Новый год.

Сергей Аксенов также призвал не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам.

«Со своей стороны постоянно держу руку на пульсе и в случае необходимости буду оперативно информировать вас о ситуации в любой день и в любое время суток», — сообщил глава Крыма.

По сообщению Federalist, к катастрофическим последствиям может привести упорство Владимира Зеленского в отношении потерянных Украиной Крыма и Донбасса: обещания «вернуть» эти территории никогда не будут выполнены.

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