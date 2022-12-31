Москва, 31 декабря, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации, сообщается 31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Образовать Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее в Следственном комитете России сообщили о намерении создать ДНК-базу погибших в городе Мариуполе.