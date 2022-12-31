Луганск, 31 декабря, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Правительство России передало Луганской Народной Республике мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, рассчитанный до 2035 года. Об этом 31 декабря в эфире телеканала «Луганск 24» сообщил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

Флаг Луганской Народной Республики

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Он отметил, что мастер-план получен, работа начинается. При его разработке была полностью проанализирована обстановка во входящих в её состав городах и районах, добавил Козлов. Учтён состав населения, проанализирована социальная инфраструктура, инфраструктура инженерных сооружений, транспортные развязки, экономическая составляющая Северодонецкой агломерации.

«По самому мастер-плану: поражает сама масштабность и системность подхода», ― прокомментировал председатель правительства.

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Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что для Лисичанска, Попасной, Рубежного и Северодонецка будет разработан мастер-план развития по примеру Мариуполя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Следственном комитете России заявили, что на восстановление городов Донецкой и Луганской Народных Республик потребуется более 223 млрд рублей. На сегодня полностью обследованы Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Кировск, Счастье, Стаханов, Красный Луч, Алчевск, станицу Луганскую.

Всего предстоит восстановить более 500 социальных объектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тыс. многоквартирных домов и домов частного сектора.