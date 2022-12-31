Будапешт, 31 декабря, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Европарламент не обеспечивает права жителей стран Евросоюза. Этот орган не отличается демократией и страдает от дефицита легитимности. Такое мнение высказала изданию Magyar Nemzet министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

«Все больше людей на нашем континенте считают, что орган страдает от дефицита демократии, что влечет за собой своего рода дефицит легитимности. Европарламент давно отдалился от европейцев и их житейских проблем», — заявила министр.

По её мнению, Европарламент во всех кризисных ситуациях, будь то пандемия или конфликт на Украине, всегда становился частью проблемы, а не помогал в её решении. Глава минюста Венгрии также считает, что ЕП «бессчетное количество раз использовал процедуры в качестве инструмента политического шантажа против институтов и государств-членов ЕС».

Юдит Варга призвала Европарламент последовать примеру Венгрии, которая ввела у себя строгие антикоррупционные законы и политику прозрачности.