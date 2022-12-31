Москва, 31 декабря, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В «Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм» в России внесены изменения. Они утверждены правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-парад

Читайте также: В России не допустят к прокату фильмы с пропагандой ЛГБТ

Теперь помимо ранее обозначенных причины, по которым киноленте могло быть отказано в разрешении, добавлена ещё одна ― если она содержит «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Ранее по теме: Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

Напомним, ранее в подпункт «в» п. 18 значилось, что прокатное не может быть выдано, если «фильм содержит сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.

Согласно новому закону, запрет на пропаганду ЛГБТ распространяется на социальные сети, СМИ, кино и рекламу. К примеру, фильм не сможет выйти в прокат, если в нём присутствует пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии или же смены пола.