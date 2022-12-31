Луганск, 31 декабря, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) мэр города Первомайск Сергей Колягин попал под обстрел со стороны ВСУ. Об этом мэр города сообщил корреспонденту РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

По словам мэра, под обстрел попала его машина.

«Еле успел залечь. Машина повреждена», — рассказал Сергей Колягин.

Кроме того, стало известно, что мэр Первомайска прибыл на место обстрела к городской больнице, когда ВСУ открыли повторный огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики открыли огонь по городу Первомайску в Луганской Народной Республике. ВСУ выпустили по населённому пункту в общей сложности три ракеты с применением РСЗО HIMARS.

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