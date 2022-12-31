Бейрут, 31 декабря, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Ливане затонуло судно с мигрантами из Сирии. На его борту находились около 200 человек. В настоящее время организованы поиски людей, сообщили 31 декабря в ливанском пароходстве.

Мигранты

«Судно с мигрантами было перегружено и пошло ко дну, отплыв на небольшое расстояние от ливанского побережья. На его борту находилось не менее 200 человек», — приводит ТАСС слова представителя пароходства.

В поисках участвуют катера ливанских Военно-морских сил и корабль морской эскадры временных сил ООН в Ливане. К ним подключились вертолеты ливанских ВВС и волонтеры из числа местных рыбаков.