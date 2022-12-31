Чавушоглу: для вывода турецких войск из Сирии необходимы политические шаги
Чавушоглу: для вывода войск Турции из Сирии необходимы политические шаги
Анкара, 31 декабря, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для вывода турецких войск из Сирии необходимы шаги в политическом процессе, сообщает газета Duvar.
Мевлют Чавушоглу
По словам главы МИД Турции, в политическом процессе необходимо предпринять шаги, чтобы турецкие войска ушли из Сирии.
«Если есть пустоты, террористические организации не должны их заполнять», — сказал Мевлют Чавошоглу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча министров иностранных дел Турции, России и Сирии может состояться во второй половине января.