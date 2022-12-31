Участники СВО пообщались с родными посредством телемоста
Телемост между участниками СВО и их родными в Туве провели к Новому году
Москва, 31 декабря, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) из зоны спецоперации смогли накануне нового года пообщались со своими родными и близкими, проживающими в Туве. Такую возможность дал проведённый телемост. Об этом 31 декабря сообщили в Минобороны России.
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Кадры проведения телемоста опубликованы в телеграм-канале оборонного ведомства.
«Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа смогли увидеться и передать тёплые слова поддержки родным», ― говорится в сообщении.
Также отмечается, что перед участниками телемоста выступили артисты ансамбля песни и пляски ЦВО и творческий коллектив Тувы.
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«Я думаю, что это один из тех редких случаев, когда можно с глазу на глаз родным и близким увидеть своих отцов, мужей, детей», ― прокомментировал исполняющий обязанности командира соединения Азат Фатхутдинов.
Как добавили в Минобороны России, такие телемосты в ЦВО проводятся регулярно «в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих».
Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее для военнослужащих Центрального военного округа, задействованных в тыловой зоне спецоперации, был организован телевизионный мост с Казанью.