Москва, 31 декабря, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) из зоны спецоперации смогли накануне нового года пообщались со своими родными и близкими, проживающими в Туве. Такую возможность дал проведённый телемост. Об этом 31 декабря сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Кадры проведения телемоста опубликованы в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа смогли увидеться и передать тёплые слова поддержки родным», ― говорится в сообщении.

Также отмечается, что перед участниками телемоста выступили артисты ансамбля песни и пляски ЦВО и творческий коллектив Тувы.

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«Я думаю, что это один из тех редких случаев, когда можно с глазу на глаз родным и близким увидеть своих отцов, мужей, детей», ― прокомментировал исполняющий обязанности командира соединения Азат Фатхутдинов.

Как добавили в Минобороны России, такие телемосты в ЦВО проводятся регулярно «в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих».

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее для военнослужащих Центрального военного округа, задействованных в тыловой зоне спецоперации, был организован телевизионный мост с Казанью.