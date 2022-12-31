Киншаса, 31 декабря, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Посла Демократической Республики Конго во Франции отозвали на родину по подозрению в хищении денег, сообщает 31 декабря конголезский новостной портал Actualite.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

По сообщению портала, МИД ДР Конго отозвал своего посла в Париже Изабель Чомбе в связи с подозрениями в ее причастности к крупному хищению финансовых средств. Проверка, проведенная межведомственной комиссией, установила, что с января по ноябрь 2022 года в бюджете посольства во Франции обнаружена пропажа €1,8 млн.

Изабель Чомбе должна до 15 января вернуться в ДР Конго.

Посол, в ответ на подозрения МИД ДР Конго, отметила, что выдвинутые обвинения не соответствуют действительности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский посол в США Филипп Этьен вернулся в Вашингтон после консультаций во Париже, куда он был отозван из-за кризиса в двусторонних отношениях.

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