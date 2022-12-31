Макеевка, ДНР, 31 декабря, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли Червоногвардейский район Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом 31 декабря сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что в 17:57 по направлению н. п. Орловка — н. п. Макеевка всего было выпущено три снаряда калибром 155 мм, используемые в американских гаубицах M777.

О возможных пострадавших и поврежденной инфраструктуре пока не сообщается.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщалось, что вооруженные силы Украины обстреляли административные здания в Первомайске.