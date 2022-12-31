Пекин, 31 декабря, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В Китае прокомментировали озабоченность США укреплением российско-китайских отношений на фоне конфликта на Украине. В МИД Китая назвали мнение представителя Госдепартамента абсурдным, пишет китайская газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Для США улучшение отношений Пекина и Вашингтона соответствует всем международным правилам, однако партнерство Си Цзиньпина и Путина клеймится Белым домом как «неправильная сторона истории», что абсурдно», — говорится в статье.

Её автор отметил, что Вашингтон боится сближения его потенциальных противников — Китая и России, что может нарушить состояние гегемонии США.

Напомним, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров лидеров Китая Си Цзиньпина и России Владимира Путина, состоявшихся 30 декабря, высказал обеспокоенность продолжающимся сближением этих стран.