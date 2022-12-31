Луганск, 31 декабря, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Киевские боевики открыли огонь по городу Первомайску в Луганской Народной Республике. Об этом 31 декабря сообщил мэр Сергей Колягин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Вновь территория города под обстрелом ВСУ. На этот раз целью стали здания и сооружения одного из государственных учреждений», ― написал глава администрации в своём телеграм-канале.

По его словам, информация о последствиях обстрела города уточняется.

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Добавим, что, по данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), менее чем за час было зафиксировано два обстрела Первомайского со стороны ВСУ. Киевские боевики выпустили по населённому пункту в общей сложности три ракеты с применением РСЗО HIMARS.