Путин вручил отличившимся участникам СВО награды и подарки
Ростов-на-Дону, 31 декабря, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 декабря в ходе визита в штаб Южного военного округа вручил награды и новогодние подарки отличившимся участникам специальной военной операции (СВО) по денацификации Украины. Об этом сообщает ТАСС.
По данным журналистов, глава государства вручал награды проявившим героизм военнослужащим на фоне российских знамён Российской армии. Он также сфотографировался с участниками СВО.
Отмечается, что среди награждённых были военнослужащие разных званий: и рядовые, и генералы. Звезду Героя России получил из рук президента ефрейтор Тимофей Матвеев, механик-водитель танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Сообщается, что Путин немного пообщался с военнослужащими. Некоторые из них выступили с речью перед собравшимися.
«Мы побеждали и будем побеждать, так как нас сплачивает и объединяет единый порыв, единое стремление разгромить врага, отстоять русский мир как основу единства нашего Отечества», — сказал один из офицеров в звании подполковника.
Стоит отметить, что ранее Путин также наградил орденом Святого Георгия командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина.