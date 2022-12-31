Ростов-на-Дону, 31 декабря, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 декабря в ходе визита в штаб Южного военного округа вручил награды и новогодние подарки отличившимся участникам специальной военной операции (СВО) по денацификации Украины. Об этом сообщает ТАСС.

https://www.volgograd.ru Звезда Героя РФ

По данным журналистов, глава государства вручал награды проявившим героизм военнослужащим на фоне российских знамён Российской армии. Он также сфотографировался с участниками СВО.

Отмечается, что среди награждённых были военнослужащие разных званий: и рядовые, и генералы. Звезду Героя России получил из рук президента ефрейтор Тимофей Матвеев, механик-водитель танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Сообщается, что Путин немного пообщался с военнослужащими. Некоторые из них выступили с речью перед собравшимися.

«Мы побеждали и будем побеждать, так как нас сплачивает и объединяет единый порыв, единое стремление разгромить врага, отстоять русский мир как основу единства нашего Отечества», — сказал один из офицеров в звании подполковника.

Стоит отметить, что ранее Путин также наградил орденом Святого Георгия командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина.